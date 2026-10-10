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Мировое обозрение

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Douglas D-558 Skystreak и Skyrocket: путь к двум Махам

Douglas D-558 Skystreak и Skyrocket: путь к двум Махам

Главное в тезисах: Тезис 1: 20 ноября 1953 года лётчик NACA Скотт Кроссфилд на Douglas D-558-2 Skyrocket достиг М=2,005 (около 2078 км/ч) на высоте примерно 18 900 м — это был первый в истории полёт человека быстрее двух Махов.

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