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Добыть счастье. Врач рассказала, что страхи — лишь прилив кортизола к мозгу

Добыть счастье. Врач рассказала, что страхи — лишь прилив кортизола к мозгу

В День счастья, который отмечается 20 марта, aif.ru узнал у главного внештатного специалиста Минздрава России по медицинской профилактике Любови Дроздовой, как быть счастливым вопреки всем внешним обстоятельствам.

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