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Спасатели назвали основную причину лесных пожаров на Ямале

На Ямале продолжает сохраняться довольно сложная обстановка с природными пожарами. На утро 28 июля возгорания фиксировались в шести муниципалитетах: Пуровском, Красноселькупском, Тазовском, Шурышкарском, Приуральском и Надымском.

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