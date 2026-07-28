Спасатели назвали основную причину лесных пожаров на Ямале

На Ямале продолжает сохраняться довольно сложная обстановка с природными пожарами. На утро 28 июля возгорания фиксировались в шести муниципалитетах: Пуровском, Красноселькупском, Тазовском, Шурышкарском, Приуральском и Надымском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии