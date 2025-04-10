Супруга Гретцки подарила жене Овечкина кольцо с бриллиантами

Жена канадского хоккеиста Уэйна Гретцки Джанет Джонс подарила супруге россиянина, нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасии Шубской кольцо, которое украшено восемью бриллиантами, в честь поставленного ее мужем рекорда по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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