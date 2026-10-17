Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку объяснил, почему хочет выучить русский язык. «Я хочу выучить русский, потому что нужно уважать людей.
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