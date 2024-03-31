С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии

Размер социальных пенсий с 1 апреля в России станет выше. Их проиндексируют на 7,5 процентов. «В соответствии со статьей 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" правительство РФ постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2024 года социальных пенсий в размере 1,075», - говорится в постановлении правительства РФ об утверждении коэффициента индексации.