Подоляк: на Украине есть сложности с мобилизацией

На Украине есть проблемы с мобилизацией. Власти испытывают сложности с набором людей в ряды ВСУ, заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии