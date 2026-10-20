Многие хозяйки любят укладывать в одну банку разные овощи, например, помидоры с огурцами или морковь с капустой, однако к таким ассорти стоит относиться с осторожностью, рассказала руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.
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