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Воронежские новости

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В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, информирует губернатор региона Александр Гусев.

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