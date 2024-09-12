В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, информирует губернатор региона Александр Гусев.
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