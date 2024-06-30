Джо Байден может выбыть из президентской гонки: Кто примет судьбоносное решение

В США стали требовать от Демократической партии замены Джо Байден в выборной гонке. REUTERS После провального выступления на первых президентских дебатах, состоявшихся в Атланте, в США с новой силой стали требовать от Демократической партии замены кандидата, которым пока что является действующий президент Джо Байден.