Джо Байден может выбыть из президентской гонки: Кто примет судьбоносное решение

В США стали требовать от Демократической партии замены Джо Байден в выборной гонке. REUTERS После провального выступления на первых президентских дебатах, состоявшихся в Атланте, в США с новой силой стали требовать от Демократической партии замены кандидата, которым пока что является действующий президент Джо Байден.
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