Клэй Томпсон завершил 5-й матч с «Гризлис» с показателем плюс/минус «-45»

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон завершил пятый матч серии плей-офф с «Гризлис» (95:134, 3-2) с показателем плюс/минус «-45».

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