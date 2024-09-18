Коллаж: Царьград В Минобороны - очередные фигуранты уголовного дела. Два офицера задержаны по подозрению в получении взяток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Баха пробыл у власти 4 дня. Вчера мигрант, сегодня – депутат. Спросить с него приехали бойцы СВО. И теперь Баха в отставке
- Проворовавшихся генералов - казнить: Терпение кончилось. Властям сделано два особых предложения
- «Таджикский народ не вернётся!»: приезжие угрозами и оскорблениями русских встречают запрет ввоза семей трудовых мигрантов в РФ
Свежие комментарии