В Архангельской области сохранится теплая погода

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха в регионе поднимется до +15,+20 градусов, местами — до +25Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха в регионе поднимется до +15,+20 градусов, местами — до +25Облачно с прояснениями.
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