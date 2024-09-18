В Архангельской области сохранится теплая погода

Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха в регионе поднимется до +15,+20 градусов, местами — до +25Согласно прогнозу Северного УМГС, температура воздуха в регионе поднимется до +15,+20 градусов, местами — до +25Облачно с прояснениями.