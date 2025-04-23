Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2025 в качестве страны-гостя

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антона Кобякова с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии