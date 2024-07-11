Одесское подполье передало координаты цели для удара ВС России в Черноморске Российские военные ударили по засекреченному складу ВСУ в Черноморском (Ильичевском) порту под Одессой, где хранились ракеты.
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Одесское подполье передало координаты цели для удара ВС России в Черноморске Российские военные ударили по засекреченному складу ВСУ в Черноморском (Ильичевском) порту под Одессой, где хранились ракеты.
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