Если перевести ООН из США в Монголию, ее работа станет эффективнее

Почему ООН может прекратить существование. Сегодня главная международная организация отметит, возможно, последнюю годовщину концертом в защиту природы Михаил Зубов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Климов Сегодня — день Организации Объединенных Наций.