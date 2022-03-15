В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела об убийстве местной жительницы и ее малолетних детей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего ранее судимого жителя города Бугуруслана.
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