Детские площадки для жарких стран

Московская компания «Лебер Групп» за четыре года освоилась на экспортных рынках Ближнего Востока и присматривается к странам Латинской Америкифото Светлана Постоенко / «Монокль» На детские площадки «Лебер Групп» на экспортных рынках смотрят как на заслуживающие отдельного внимания – это не копии, а уникальные, интересные предложениячитайте на monocle.
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