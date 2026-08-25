Детские площадки для жарких стран

Московская компания «Лебер Групп» за четыре года освоилась на экспортных рынках Ближнего Востока и присматривается к странам Латинской Америкифото Светлана Постоенко / «Монокль» На детские площадки «Лебер Групп» на экспортных рынках смотрят как на заслуживающие отдельного внимания – это не копии, а уникальные, интересные предложениячитайте на monocle.