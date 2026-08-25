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Детские площадки для жарких стран

Детские площадки для жарких стран

Московская компания «Лебер Групп» за четыре года освоилась на экспортных рынках Ближнего Востока и присматривается к странам Латинской Америкифото Светлана Постоенко / «Монокль» На детские площадки «Лебер Групп» на экспортных рынках смотрят как на заслуживающие отдельного внимания – это не копии, а уникальные, интересные предложениячитайте на monocle.

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