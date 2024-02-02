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next WAR

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Наши войска заняли очередной участок территории в Георгиевке и севернее села

Наши войска заняли очередной участок территории в Георгиевке и севернее села

Российские войска продолжают продвижение на Кураховском направлении. Напомним, что ранее, освободив город Марьинка, ВС РФ вошли в восточную часть села Георгиевка, выбив противника к западному периметру так называемого Георгиевского ставка (пруда).

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