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Рекордные показатели: Около 80% граждан недовольны текущей политикой Германии

Рекордные показатели: Около 80% граждан недовольны текущей политикой Германии

Институт Infratest dimap провел социальный опрос среди граждан Германии для того, чтобы выяснить удовлетворенность жителей федеральным правительством страны.

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