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Подоляк объяснил, почему Зеленский снял Залужного

Подоляк объяснил, почему Зеленский снял Залужного

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в четверг, 8 февраля, заявил, что Зеленский отправил Залужного в отставку, чтобы не допустить стагнации на линии фронта, что негативно повлияет на настроения в обществе, – сообщают украинские СМИ.

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