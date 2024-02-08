Подоляк объяснил, почему Зеленский снял Залужного

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в четверг, 8 февраля, заявил, что Зеленский отправил Залужного в отставку, чтобы не допустить стагнации на линии фронта, что негативно повлияет на настроения в обществе, – сообщают украинские СМИ.