Лида Мониава покидает правление "Дома с маяком"

Она перестанет быть директором хосписа, сообщают в ее соцсетях 6 сентября 2026 года, в воскресенье. Указывается, что "Лида теперь без интернета, поэтому публикации тут будут делать ее друзья", после чего следует "Текст от Лиды".
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