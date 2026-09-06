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Журнал «Профиль»

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Лида Мониава покидает правление "Дома с маяком"

Лида Мониава покидает правление "Дома с маяком"

Она перестанет быть директором хосписа, сообщают в ее соцсетях 6 сентября 2026 года, в воскресенье. Указывается, что "Лида теперь без интернета, поэтому публикации тут будут делать ее друзья", после чего следует "Текст от Лиды".

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