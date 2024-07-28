Любовница очень влиятельного человека: Постель как трамплин для Камалы Харрис

Коллаж Царьграда Вице-президент США Камала Харрис и стоящие за ней определённые круги Демпартии проводят космическую по масштабам информационную кампанию с целью добиться её выдвижения в качестве кандидата от Демпартии на президентских выборах.
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