СБ: представители более 150 стран приглашены на встречу по безопасности в Москве

Представители государств глобального Юга и Востока, как ожидается, приедут в конце мая в Москву на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) России.
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