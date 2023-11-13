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Daily Mail: размораживание продуктов на кухонном столе опасно для здоровья

Daily Mail: размораживание продуктов на кухонном столе опасно для здоровья

Специалист по пищевой безопасности рассказал, что размораживание продуктов на кухонном столе, покупка готовых салатов, использование одного ножа для нарезки всех типов продуктов - это опасные привычки, связанные с повышенным риском заражения паразитами и вирусами.

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