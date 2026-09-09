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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Фролова: «Трусова показала, что все возможно. Все, кто говорил, что все будет плохо, что что-то пойдет не так Хейтеры – «ротик офф»

Российская фигуристка Анна Фролова рассказала об изменении атмосферы в спорте, отметив, что спортсменов наконец-то перестали воспринимать как роботов.

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