Max усилил защиту от мошенников: ИИ будет выявлять скам, искать фейковые сайты и приложения

Более 2,5 тыс. фишинговых сайтов и вредоносных ресурсов, угрожавших пользователям Max, заблокировали за два месяца Компания F6 и нацмессенджер Max начали сотрудничество в области защиты пользователей от фишинга, скама и других цифровых угроз.