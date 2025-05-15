Арбитражный суд обязал владельца незаконной автостоянки в Петербурге возместить АО «ТЭК СПб» ущерб от аварии на теплосетях.
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Арбитражный суд обязал владельца незаконной автостоянки в Петербурге возместить АО «ТЭК СПб» ущерб от аварии на теплосетях.