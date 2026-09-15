Многодетная семья – основа Петербурга

Анастасия Кириллова из Пушкинского района воспитывает 11 детей. Именно она получила звание "Мать-героиня".
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