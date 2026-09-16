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Царьград

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В Петербурге после ремонта пустили трамваи по мосту Александра Невского

В Петербурге после ремонта пустили трамваи по мосту Александра Невского

Трамвайное сообщение по мосту Александра Невского восстановлено. Маршруты №7, 30, 39 и 65 вновь курсируют через переправу после того, как на протяжении четырех месяцев там велись работы по обновлению путей.

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