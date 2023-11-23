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Фото-Мир и обо всем...

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  • Леонид Ла Рошель
    Мля, так и не понял о чём статья - о в принципе правильных мыслях Делягина или  о пиаре каких-то куриц, которые говор..."Ребёнок — для б...
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"Ребёнок — для большинства граждан России билет в один конец в бедность"

"Ребёнок — для большинства граждан России билет в один конец в бедность"

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в эфире радиостанции "Говорит Москва" высказался о проблеме рождения детей в России.

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Комментарии
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LK
Lola Karomatova
Выводы Делягина не понравились. Как же матери нашего поколения родили нас в 1942 году.. Шла война,было голодно и тревожно. В моем классе в 1949 году больше чем у половины не было отцов- погибли, пропали без вести.Но детство не измеряли богатством Наши матери учились, работали. с любовью воспитывали нас.
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12 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, так и не понял о чём статья - о в принципе правильных мыслях Делягина или  о пиаре каких-то куриц, которые говорят одно, а делают другое? К чему тут высказывания Ксюшади и прочих &quot;активисток&quot;? От их мнения что-то зависит? Нет! Дума, после их слов, кинулась принимать поправки в законы поддерживающие материнство и детство?! Нет!! На фига тогда эти &quot;частные мнения&quot;? Ксюшадь забывать стали? К выборам президента готовиться начала?
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10 час.

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