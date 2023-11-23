"Ребёнок — для большинства граждан России билет в один конец в бедность"

Выводы Делягина не понравились. Как же матери нашего поколения родили нас в 1942 году.. Шла война,было голодно и тревожно. В моем классе в 1949 году больше чем у половины не было отцов- погибли, пропали без вести.Но детство не измеряли богатством Наши матери учились, работали. с любовью воспитывали нас.

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Мля, так и не понял о чём статья - о в принципе правильных мыслях Делягина или о пиаре каких-то куриц, которые говорят одно, а делают другое? К чему тут высказывания Ксюшади и прочих "активисток"? От их мнения что-то зависит? Нет! Дума, после их слов, кинулась принимать поправки в законы поддерживающие материнство и детство?! Нет!! На фига тогда эти "частные мнения"? Ксюшадь забывать стали? К выборам президента готовиться начала?