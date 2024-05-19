Ожидаемый в России BAIC BJ40: теперь внедорожная версия с дизелем

В Китае началось производство нового поколения рамной модели с мотором на «тяжёлом» топливе. Такой BAIC BJ40 доступен только в комплектации Blade Hero Edition с «грязевыми» шинами, увеличенным клиренсом, точками для крепления шноркеля, тягово-сцепным устройством и другими атрибутами серьёзного внедорожника.
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