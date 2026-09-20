Глава СПЧ Фадеев назвал проходящие выборы почти идеально чистыми

На текущих выборах в России практически нет нарушений, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, отвечая на вопрос ТАСС .
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