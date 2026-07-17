БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Про квартиру мигрантам забыли? Мэра Купецкую поставили в один ряд с Героем России: "Других управленцев нового поколения у них для нас нет"

Про квартиру мигрантам забыли? Мэра Купецкую поставили в один ряд с Героем России: "Других управленцев нового поколения у них для нас нет"

Скандальная чиновница снова оказалась в центре внимания. Она – лицо партии на выборах. А в это время в Госдуму пытается пробиться бывший украинский политик, к которому очень много неудобных вопросов.

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