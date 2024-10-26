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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ламело Болл обновил личный рекорд по 3-очковым и набрал 34 очка в матче с «Атлантой»

Разыгрывающий «Хорнетс» обновил личный рекорд по 3-очковым (9 из 14) и набрал 34 очка в матче с «Хоукс» (120:125).

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