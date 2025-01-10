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В Бобруйске откроют новый цех сухих форм биопрепаратов.

В Бобруйске откроют новый цех сухих форм биопрепаратов.

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На государственном предприятии ´Бобруйский завод биотехнологий´ 14 января откроют новый цех сухих форм биопрепаратов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

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