СК требует продлить арест еще четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Об этом сообщается на сайте Басманного суда Москвы Следственный комитет требует продлить срок содержания под стражей еще нескольким фигурантам дела о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
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