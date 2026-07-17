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test mazurok

2 подписчика
👿Ремонт обернулся кражей: в Симферополе мастер похитил у клиентки золото на 60

👿Ремонт обернулся кражей: в Симферополе мастер похитил у клиентки золото на 60 тысяч рублей 43‑летний рабочий делал ремонт в квартире 54‑летней женщины и украл три золотых кольца.

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