👿Ремонт обернулся кражей: в Симферополе мастер похитил у клиентки золото на 60 тысяч рублей 43‑летний рабочий делал ремонт в квартире 54‑летней женщины и украл три золотых кольца.
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👿Ремонт обернулся кражей: в Симферополе мастер похитил у клиентки золото на 60 тысяч рублей 43‑летний рабочий делал ремонт в квартире 54‑летней женщины и украл три золотых кольца.