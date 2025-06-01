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Депутат Журавлев: диверсии в России планируют не в русскоязычном Киеве

Депутат Журавлев: диверсии в России планируют не в русскоязычном Киеве

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях планировались не в Киеве, а, скорее, в Париже или в Лондоне, где все еще верят в то, что могут победить Россию.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Балаболить попусту можно бесконечно! Почему скакуасия до сих пор не объявлена террористическим государством, а лягушатники и мелкобриты их пособниками?! Почему к лидерам террористического государства не применяется израильский способ борьбы, а именно - уничтожение?! сколько можно заниматься проведением &quot;красных линий&quot;, а по факту жеванием соплей?!
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