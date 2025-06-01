Депутат Журавлев: диверсии в России планируют не в русскоязычном Киеве

Вячеслав Денисов

Балаболить попусту можно бесконечно! Почему скакуасия до сих пор не объявлена террористическим государством, а лягушатники и мелкобриты их пособниками?! Почему к лидерам террористического государства не применяется израильский способ борьбы, а именно - уничтожение?! сколько можно заниматься проведением "красных линий", а по факту жеванием соплей?!