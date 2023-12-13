Так выглядит первая модель возрождаемой марки Lancia

В прессу попали фотографии Lancia Ypsilon четвёртого поколения совершенно без камуфляжа. Причём во французской газете L'Est Républicain даже не подозревали, что это новейшая модель, которая ещё не представлена публике.
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