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Воробьев – белорусским журналистам на вопрос о доверии руководства ЦСКА: «Хорошо, что вы болеете за свою команду, пытаетесь цеплять, чтобы провоцировать меня. Молодцы. Спасибо»

Сегодня минское «Динамо» победило ЦСКА со счетом 5:3 в матче плей-офф в Минске. Клуб ведет 2-0 в серии Кубка Гагарина.

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