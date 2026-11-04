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Копеечка - Объявления Донбасса

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2-х комнатная квартира 48кв.м проспект Кремлевский Куйбышевский район в Донецке - 19 000 000 руб

2-х комнатная квартира 48кв.м проспект Кремлевский Куйбышевский район в Донецке - 19 000 000 руб

Продается двухкомнатная квартира в Куйбышевском районе Кремлевский пр-т 5/5 , крыша новая. Косметический ремонт, есть накопительный бак.

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