Разработчики New World в скором времени объединят серверы игры

Разработчики New World из Amazon Game Studios опубликовали на форуме новое сообщение. В нём они рассказали, что тайтл стремительно теряет игроков в (с 900 тысяч пару недель назад до 300 тысяч вчера), однако ждать их опустения они не собираются.
Разработчики New World из Amazon Game Studios опубликовали на форуме новое сообщение. В нём они рассказали, что тайтл стремительно теряет игроков в (с 900 тысяч пару недель назад до 300 тысяч вчера), однако ждать их опустения они не собираются.
Свежие комментарии