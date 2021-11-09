smi.today

1 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Эти беженцы на границе с Польшей ЕСТЬ АМЕРИКАНСКИЙ ПРОЕКТ!!!! Против Луки и в отместку ему за то, что он "дружит" с ...Евросоюз готов ра...
  • Алиса Майская
    "Психологи и священники сходятся во мнении, что такую собственность лучше отдать на благотворительность. Но любимые в...Что делать с веща...
  • Марина
    против...принудительной...вакцинации...Роспотребнадзор П...

Разработчики New World в скором времени объединят серверы игры

Разработчики New World в скором времени объединят серверы игры

Разработчики New World из Amazon Game Studios опубликовали на форуме новое сообщение. В нём они рассказали, что тайтл стремительно теряет игроков в (с 900 тысяч пару недель назад до 300 тысяч вчера), однако ждать их опустения они не собираются.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх