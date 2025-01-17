Завод по производству продуктов строят в Карелии

Глава Карелии проверил ход строительства завода по производству продуктов с добавлением водорослей Белого моря Компания «Биомедицинские инновационные технологии» продолжает реализацию крупного инвестпроекта по строительству завода в Янишполе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии