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Россиянам объяснили, куда жаловаться при отсутствии отопления в квартире

Россиянам объяснили, куда жаловаться при отсутствии отопления в квартире

Отопительный сезон начался, однако тепло пришло не во все квартиры. Чаще всего причиной становятся проблемы во внутренних системах дома, рассказал эксперт по жилищному праву Виктор Федорчук в беседе с URA.

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