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Царьград

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Hyperpc: мировой рынок игрового оборудования вырос на 35% в 2025

Hyperpc: мировой рынок игрового оборудования вырос на 35% в 2025

Рынок игрового оборудования на мировом уровне вырос на 35% в 2025 году, достигнув 44,5 млрд долларов.

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