Макрон сделал заявление об отставке с поста президента

Макрон отказался подавать в отставку с поста президента! Лидер принял окончательное решение.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен подавать в отставку после проигрыша его партии на выборах в Европарламент.
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