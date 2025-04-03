Сегодня в Петербурге впервые вручат премию имени Кирилла Лаврова «За поддержку и продвижение русской культуры»

Награждение состоится в рамках XXVII Фестиваля русских театров «Встречи в России». Имена лауреатов держатся в секрете Премия, носящая имя народного артиста СССР Кирилла Юрьевича Лаврова, отметит заслуги по поддержке и развитию русской культуры за рубежом, укреплению культурных связей, активизации творческой деятельности соотечественников в ближнем и дальнем зарубежье.
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