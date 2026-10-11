В Ростове-на-Дону три района остались без воды из-за аварий на сетях

Из-за повреждений на водопроводных сетях 11 октября без воды остались потребители в Железнодорожном, Советском и Октябрьском районах Ростова-на-Дону, сообщила глава регионального МинЖКХ Антонина Пшеничная.
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