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Царьград

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В Ростове-на-Дону три района остались без воды из-за аварий на сетях

В Ростове-на-Дону три района остались без воды из-за аварий на сетях

Из-за повреждений на водопроводных сетях 11 октября без воды остались потребители в Железнодорожном, Советском и Октябрьском районах Ростова-на-Дону, сообщила глава регионального МинЖКХ Антонина Пшеничная.

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