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Весточка из Киева. Зверьё и ненависть — вот что такое Украина!

Весточка из Киева. Зверьё и ненависть — вот что такое Украина!

«Привет, брат. Привет из нашего с тобой Киева, где прежними остались только природа и погода. Даже я за эти 10 лет изменился, хотя мы с тобой постоянно на связи.

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Комментарии
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Ваша Светлость
А ты будешь на Новой Земле яблоньки сажать?:)))))
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12 час.
Николай Герасименко
Тебе что, яблок не хватает? Не перспективная эта затея с яблоньками на Новой Земле. Один исторический персонаж уже пытался кукурузой на Чукотке заниматься, сеять не получилось, получилось только &quot;сажать&quot;.
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9 час.
Ваша Светлость
А я разве с хохлопидаром тут общаюсь, ты куда лезешь, обмылок?
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9 час.

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